Пассажирский поезд Рахов-Киев застрял в поле на несколько часов

Иллюстрационное фото (фото - Liga.net)

обновлено

Пассажирский поезд 358Л Рахов-Киев на несколько часов застрял в поле в Тернопольской области. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на своего корреспондента.

Поезд остановился около 20:00 и стоял около пяти часов.

Реклама

Журналистка Уляна Бойчук, которая ехала в поезде, сказала, что позвонила на горячую линию Укрзалізниці, но там сказали, что ответ на жалобу будет в течение 14 дней. В поезде работал туалет, была вода и тепло.

По словам железнодорожников, ремонтная бригада не убрала с путей инструменты, и поезд ждал, пока туда приедет локомотив и все заберет.

Проводница посоветовала тем, кто опаздывает, на вокзале в Киеве обратиться к дежурному. Поезд должен был приехать в Киев сегодня в 06:34, время задержки точно неизвестно, но около 08:00 поезд был еще в пути в районе Винницкой области.

13 декабря задержались несколько пассажирских поездов западного направления - в Киевской области упало дерево и оборвалась железнодорожная контактная сеть.