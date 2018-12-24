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24.12.2018, 08:25

Пассажирский поезд Рахов-Киев застрял в поле на несколько часов

Пассажирский поезд Рахов-Киев застрял в поле на несколько часов - Фото
Иллюстрационное фото (фото - Liga.net)

Поезд якобы был вынужден остановиться из-за инструментов, которые рабочие оставили на путях

обновлено
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Пассажирский поезд 358Л Рахов-Киев на несколько часов застрял в поле в Тернопольской области. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на своего корреспондента. 

Поезд остановился около 20:00 и стоял около пяти часов.

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Журналистка Уляна Бойчук, которая ехала в поезде, сказала, что позвонила на горячую линию Укрзалізниці, но там сказали, что ответ на жалобу будет в течение 14 дней. В поезде работал туалет, была вода и тепло. 

По словам железнодорожников, ремонтная бригада не убрала с путей инструменты, и поезд ждал, пока туда приедет локомотив и все заберет. 

Проводница посоветовала тем, кто опаздывает, на вокзале в Киеве обратиться к дежурному. Поезд должен был приехать в Киев сегодня в 06:34, время задержки точно неизвестно, но около 08:00 поезд был еще в пути в районе Винницкой области. 

13 декабря задержались несколько пассажирских поездов западного направления - в Киевской области упало дерево и оборвалась железнодорожная контактная сеть. 

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Теги: поезд, поле, тернопольская область, Рахов-Киев
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