В правительственном квартале Киева задержали вооруженного человека: фото

Сегодня, 22 января, в правительственном квартале Киева правоохранители задержали человека с оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Как отмечается, сотрудники полка полиции особого назначения №2 заметили автомобиль Skoda, который заехал на охраняемую территорию. Они решили проверить авто, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области.

По информации полиции, во время проверки водитель признался, что в автомобиле есть оружие, но не предъявил на него разрешительные документы.

В салоне машины полицейские обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет и патроны к нему, а также нож. Их изъяли, чтобы отправить на экспертизу.

По факту незаконного обращения с оружием полиция открыла дело. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Наталия Медведева

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