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В районе базы армии России недалеко от Украины – взрыв, летают вертолеты: видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 12:31
В районе базы армии России недалеко от Украины – взрыв, летают вертолеты: видео - Фото
Взрыв в городе Клинцы РФ (Фото - соцсети)

В российском городе Клинцы Брянской области в 40 км от границы с Украиной произошел взрыв в районе военной базы. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщает местный ресурс Брянские новости.

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Местные жители сообщают, что в районном центре нет электричества и воды, а над городом летают вертолеты. В ряде зданий выбиты стекла.

По словам местной власти, повреждено несколько жилых домов.

Клинцы на карте Google Maps

СПРАВКА. В Клинцах дислоцируется 488-й мотострелковый полк ВС РФ, который, по словам чиновников Украины, еще в начале марта был "почти полностью уничтожен".

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Мария Макуха
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война граница взрыв брянская область клинцы
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