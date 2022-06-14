В районе базы армии России недалеко от Украины – взрыв, летают вертолеты: видео
14.06.2022, 12:31
Взрыв в городе Клинцы РФ (Фото - соцсети)
В российском городе Клинцы Брянской области в 40 км от границы с Украиной произошел взрыв в районе военной базы. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщает местный ресурс Брянские новости.
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Местные жители сообщают, что в районном центре нет электричества и воды, а над городом летают вертолеты. В ряде зданий выбиты стекла.
По словам местной власти, повреждено несколько жилых домов.
СПРАВКА. В Клинцах дислоцируется 488-й мотострелковый полк ВС РФ, который, по словам чиновников Украины, еще в начале марта был "почти полностью уничтожен".
- 11 июня в Клинцах произошел пожар в воинской части. По словам местных жителей горел парк с военной техникой, которую доставили из Украины на ремонт.
- РФ держит в приграничье на севере своих военных и регулярно обстреливает украинские приграничные населенные пункты.
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