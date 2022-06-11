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Опять "хлопки". В приграничном городе России произошел пожар в воинской части – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 11:59
Пожар в воинской части в Клинцах, граница с Украиной (скриншот видео)
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В городе Клинцы Брянской области России произошел пожар в воинской части. Об этом сообщает местный ресурс Брянские новости.

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Отмечается, что местные сообщают о пожаре в воинской части. Жители Клинцов сообщили klintsy.info, что слышали несколько "хлопков". В соцсетях прямо пишут о взрывах. По данным этого ресурса, к месту пожара стягивают спасателей – официальной информации от российского МЧС еще не было.

InformNapalm сообщает, ссылаясь на слова местных жителей, что горит парк с военной техникой, которую доставили из Украины на ремонт.

Опять "хлопки". В приграничном городе России произошел пожар в воинской части – видео

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Марк Сировой
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граница взрыв пожар воинская часть военная техника армия рф брянская область клинцы
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