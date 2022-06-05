Украинцы могут стрелять по артиллерии РФ, находящейся на территории России – экс-посол США

Украинские военные могут стрелять по российским артиллерийским подразделениям на территории РФ, если те ведут огонь по Украине. Об этом заявил экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор, передает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению Тейлора, важно не то, ракеты какой дальности США поставляют в Украину, а то, по каким целям они будут применяться.

Экс-посол уверен, что российская артиллерия, ведущая огонь по украинским позициям с территории России, является оправданным объектом для поражения.

"Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне – это и есть цели. Неважно, где они расположены – в Украине или России", – отметил Тейлор.

Читайте также: Зеленский: Дальнобойное оружие нужно для защиты Украины, а не атаки на территорию Россию

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.