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Украинцы могут стрелять по артиллерии РФ, находящейся на территории России – экс-посол США

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 02:22
Украинцы могут стрелять по артиллерии РФ, находящейся на территории России – экс-посол США - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

Украинские военные могут стрелять по российским артиллерийским подразделениям на территории РФ, если те ведут огонь по Украине. Об этом заявил экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор, передает Укринформ.

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По мнению Тейлора, важно не то, ракеты какой дальности США поставляют в Украину, а то, по каким целям они будут применяться.

Экс-посол уверен, что российская артиллерия, ведущая огонь по украинским позициям с территории России, является оправданным объектом для поражения.

"Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне – это и есть цели. Неважно, где они расположены – в Украине или России", – отметил Тейлор.

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Наталия Медведева
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РСЗО военная помощь Уильям Тейлор
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