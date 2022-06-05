Украинцы могут стрелять по артиллерии РФ, находящейся на территории России – экс-посол США
Украинские военные могут стрелять по российским артиллерийским подразделениям на территории РФ, если те ведут огонь по Украине. Об этом заявил экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор, передает Укринформ.
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По мнению Тейлора, важно не то, ракеты какой дальности США поставляют в Украину, а то, по каким целям они будут применяться.
Экс-посол уверен, что российская артиллерия, ведущая огонь по украинским позициям с территории России, является оправданным объектом для поражения.
"Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне – это и есть цели. Неважно, где они расположены – в Украине или России", – отметил Тейлор.
- 30 мая президент США Джо Байден заявил США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут бить "вглубь" территории РФ. А уже в ночь на 1 июня он анонсировал: Вашингтон даст Киеву ракетные системы и боеприпасы к ним.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
- 2 мая посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Украина сама будет решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS.
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