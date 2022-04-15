Российские войска сами обстреляли деревню Климово в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом говорится в перехваченном Службой безопасности Украины разговоре российского военного, который воюет в Донецкой области, передает пресс-служба СБУ.
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Российский оккупант говорит своей супруге: "Это наши херачат". Она спрашивает – зачем.
"Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают", – ответил он.
Жена оккупанта говорит, что "от этого как-то легче".
"Такая же х***я была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (украинская армия, – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – добавил российский военный.
После этого оккупант говорит, что намерен написать отказ от дальнейшего участия в войне против Украины.
- По данным военной разведки, российские спецслужбы планируют взрывать дома в РФ, бомбить Белгород или Крым, чтобы обвинить в этом Украину.
- 13 апреля МО РФ пригрозило нанести ракетные удары по "центрам принятия решений" в Киеве, если власти Украины не прекратят "попытки диверсий" на территории России.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на это, заявив, что у Украины есть "прекрасные возможности" отвечать по России.
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