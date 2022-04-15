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"Как в чеченскую войну". РФ обстреляла свое село и обвинила Украину – перехват разговора видео

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 10:38
Скриншот видео СБУ
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Российские войска сами обстреляли деревню Климово в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом говорится в перехваченном Службой безопасности Украины разговоре российского военного, который воюет в Донецкой области, передает пресс-служба СБУ.

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Российский оккупант говорит своей супруге: "Это наши херачат". Она спрашивает – зачем.

"Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают", – ответил он.

Жена оккупанта говорит, что "от этого как-то легче".

"Такая же х***я была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (украинская армия, – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – добавил российский военный.

После этого оккупант говорит, что намерен написать отказ от дальнейшего участия в войне против Украины.

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Марк Сировой
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обстрел сбу фсб перехват провокация климово войска россии брянская область
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