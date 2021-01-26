В районе Попасной ранен украинский военный, его состояние тяжелое

Сегодня, около 19:00, в результате обстрела боевиками украинских позиций в районе Попасной получил ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе.

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Бойцу оказана медицинская помощь, его состояние тяжелое.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

25 января в результате обстрела со стороны боевиков в районе Золотого получил ранение украинский военный.

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Вадим Ребрина

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