В районе Попасной ранен украинский военный, его состояние тяжелое
26.01.2021, 21:36
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
Сегодня, около 19:00, в результате обстрела боевиками украинских позиций в районе Попасной получил ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе.
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Бойцу оказана медицинская помощь, его состояние тяжелое.
Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
25 января в результате обстрела со стороны боевиков в районе Золотого получил ранение украинский военный.
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