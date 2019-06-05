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05.06.2019, 14:31

В ребенка стреляли из ружья, оружие спрятала женщина - Аваков

В ребенка стреляли из ружья, оружие спрятала женщина - Аваков - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел заявил, что в деле об убийстве пятилетнего ребенка - пять подозреваемых

Вероятное орудие убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком - ружье - прятала у себя "сообщница" полицейских. Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что было применено не табельное оружие.

"Частная группа из четырех человек выехала пострелять. Мы считаем, что навеселе, адвокаты говорят, что нет", - сказал он.

Министр отметил, что, хотя не может комментировать ход следствия, по его мнению, в деле есть пять подозреваемых в убийстве, а не четыре.

"Четыре человека, которые стреляли - кто из них стрелял, выяснит следствие...  А также, думаю, что женщина, которая спрятала ружье и таким образом содействовала сокрытию преступления", - сказал он, уточнив, что этим занимается ГБР.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая они ранили пятилетнего мальчика из огнестрельного оружия. Тот скончался в больнице. 4 июня суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца. 

Смотрите также: Кто должен ответить за убийство ребенка полицейскими? Опрос

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Теги: переяслав-хмельницкий, убийство, ребенок, полицейские, арсен аваков
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