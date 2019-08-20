В РФ заявили о смерти двух украинцев на танкере в Черном море

Российский танкер NEYMA, переименованный в Nika Spirit (фото - ЕРА)

Двое украинских моряков умерли из-за отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море. Об этом во вторник утром сообщил российский Интерфакс со ссылкой на информацию Росморречфлота.

Отмечается, что в ночь на 20 августа капитан судня Магус под флагом Панамы сообщил в морской спасательный центр Новороссийска о предположительном отравлении метиловым спиртом двух человек.

"Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", - заявили изданию в пресс-службе.

Установлено, что оба погибших - второй помощник капитана и старший матрос - граждане Украины.

Всего на судне находилось около 35 человек.

Ранее стало известно о похищении восьми украинских моряков в Центральной Африке.

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