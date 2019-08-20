Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В РФ заявили о смерти двух украинцев на танкере в Черном море

В РФ заявили о смерти двух украинцев на танкере в Черном море - Фото
Российский танкер NEYMA, переименованный в Nika Spirit (фото - ЕРА)
20.08.2019, 11:28

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление метиловым спиртом

Двое украинских моряков умерли из-за отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море. Об этом во вторник утром сообщил российский Интерфакс со ссылкой на информацию Росморречфлота.

Отмечается, что в ночь на 20 августа капитан судня Магус под флагом Панамы сообщил в морской спасательный центр Новороссийска о предположительном отравлении метиловым спиртом двух человек. 

"Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", - заявили изданию в пресс-службе.

Установлено, что оба погибших - второй помощник капитана и старший матрос - граждане Украины.

Всего на судне находилось около 35 человек.

Читайте также: На барке страны НАТО провели ритуал с моряками из Украины: видео

Напишите нам
моряки отравление черное море танкер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 