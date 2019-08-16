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В Центральной Африке похищены восемь украинских моряков - СМИ

В Центральной Африке похищены восемь украинских моряков - СМИ - Фото
Нигерийские пираты (Иллюстративное фото: EPA)
16.08.2019, 17:25

Источник, связанный с ВМС Камеруна сказал, что похитители, вероятно - нигерийские пираты

В Камеруне в порту Дуала неизвестные похитили восемь украинских и девять китайских моряков. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в порту. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Издание France24 сообщает, что сотрудник службы безопасности Камеруна на условиях анонимности подтвердил эту информацию.

Источник, связанный с ВМС Камеруна сказал, что похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами, добавив, что силы безопасности Камеруна начали их поиск.

В Малайзии Ноэль Чунг, который возглавляет Международное морское бюро (IMB), сторожевое агентство, сказал, что 17 моряков были захвачены с двух кораблей, которые были атакованы, когда стояли на якоре у Дуала.

Чунг сказал, что один из кораблей был многоцелевым немецким кораблем, который ходил под флагом Антигуа и Барбуды.

"Восемь членов экипажа были похищены с корабля, состоящего из 12 азиатских и европейских моряков", - сказал он.

Другое судно было сухогрузом под флагом Либерии, управляемым в Греции с греческим владельцем.

"На борту находился 21 члена экипажа. Все были азиаты. Девять членов экипажа были захвачены", - сказал Чунг.

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