В Центральной Африке похищены восемь украинских моряков - СМИ

В Камеруне в порту Дуала неизвестные похитили восемь украинских и девять китайских моряков. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в порту. Подробности произошедшего пока неизвестны.
Издание France24 сообщает, что сотрудник службы безопасности Камеруна на условиях анонимности подтвердил эту информацию.
Источник, связанный с ВМС Камеруна сказал, что похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами, добавив, что силы безопасности Камеруна начали их поиск.
В Малайзии Ноэль Чунг, который возглавляет Международное морское бюро (IMB), сторожевое агентство, сказал, что 17 моряков были захвачены с двух кораблей, которые были атакованы, когда стояли на якоре у Дуала.
Чунг сказал, что один из кораблей был многоцелевым немецким кораблем, который ходил под флагом Антигуа и Барбуды.
"Восемь членов экипажа были похищены с корабля, состоящего из 12 азиатских и европейских моряков", - сказал он.
Другое судно было сухогрузом под флагом Либерии, управляемым в Греции с греческим владельцем.
"На борту находился 21 члена экипажа. Все были азиаты. Девять членов экипажа были захвачены", - сказал Чунг.
Случаи захвата моряков у берегов Африки - не редкость. В октябре 2018-го было захвачено судно Роmerenia Sky. Попавшего тогда в плен к нигерийским пиратам украинского моряка освободили в декабре.
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