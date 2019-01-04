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04.01.2019, 21:08

В Ровно полицейский застрелил тибетского мастифа в питомнике

В Ровно полицейский застрелил тибетского мастифа в питомнике - Фото
Фото: ЕРА

В полиции утверждают, что пса на правоохранителей натравила сотрудница питомника

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В Ровно полицейский открыл огонь из табельного оружия по собаке на территории питомника, куда правоохранители пришли с осмотром в рамках уголовного производства. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области, уточнив, что собаку на полицейского натравила сотрудница питомника.

В полиции рассказали, что вместе с государственным исполнителем, прокурором и юристом горсовета пришли в собачий питомник на улице Галицкого в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 382 (Невыполнение судебного решения) УК.

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Правоохранители говорят, что право собственности на земельный участок, где расположен питомник частного предпринимателя, принадлежит Ровенскому горсовету.

"Когда правоохранители зашли на территорию питомника, между ними и его владельцем возник конфликт, в который вмешалась работница, требуя покинуть территорию. Женщина, которая держала на поводке тибетского мастифа, натравила пса на присутствующих и отпустила его", - говорится в сообщении.

Полицейский-спецназовец сделал предупредительный выстрел вверх. Это не остановило собаку, поэтому правоохранитель был вынужден выстрелить в животное. Мастиф погиб.

По факту покушения на причинение умышленного телесного повреждения сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей открыто уголовное производство.

Злоумышленницу, которая скрылась с места происшествия, разыскивают.

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Теги: собака, оружие, ровно, питомник, мастиф
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