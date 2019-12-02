В СБУ подтвердили гибель бойцов "Альфы" на востоке Украины

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Служба безопасности Украины подтвердила гибель двух бойцов центра специальных операций "Альфа" Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коллектив СБУ выразил глубокие соболезнования родственникам погибших. "Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС - большая потеря для Службы, для страны, для нации", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

Также в СБУ пообещали поддержать семьи погибших офицеров.

Вчера стало известно, что диверсионно-разведывательная группа "гибридов" РФ на Донбассе пыталась проникнуть в тыл украинских войск. Во время операции противодействия был вызван резерв, однако при выполнения боевого задания двое военных подорвались на неизвестных взрывных устройствах и скончались на месте.

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