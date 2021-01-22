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В Тернополе обстреляли катающегося на санках 11-летнего ребенка – 42 ранения: видео

22.01.2021, 16:58
В Тернополе обстреляли катающегося на санках 11-летнего ребенка – 42 ранения: видео - Фото
Куртка пострадавшего ребенка (Фото: полиция Тернопольской области)

Вчера, 21 января, в больницу Тернополя привезли 11-летнего мальчика, у которого обнаружили 42 ранения дробью. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

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Ребенок был травмирован, когда катался на санках в школьном дворе.

Во время операции, которую провели в Тернопольской областной детской клинической больнице, из ран ребенка изъяли более 30 дробин, которые травмировали в том числе и внутренние органы.

Ночью мальчика в тяжелом состоянии привезли в Киев. Ему предстоит еще одна операция.

Полицейские Тернополя открыли уголовное производство по статье – хулиганство.

Следователи проанализировали возможные траектории выстрела, обследовали прилегающую территорию, и в квартире одного из местных жителей нашли гладкоствольное оружие. Ружье изъяли и отправили на экспертизу. 

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Наталия Медведева
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