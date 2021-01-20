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Убийце 11-летней Даши Лукьяненко дали 15 лет тюрьмы: в зале суда он порезал себе шею

20.01.2021, 16:59
Убийце 11-летней Даши Лукьяненко дали 15 лет тюрьмы: в зале суда он порезал себе шею - Фото
Фото - Думская

В Одесской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы Николая Тарасова, который в июне 2019 года совершил попытку изнасилования и убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Перед началом заседания суда он пытался перерезать себе горло, пишет Думская.

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Коллегия судей признала Тарасова виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование. Пункт о надругательстве над телом (убийца поместил тело девочки в выгребную яму) сняли — судьи сочли это попыткой скрыть следы преступления.

Кроме того, осужденный должен будет выплатить потерпевшей стороне 800 000 грн компенсации морального и материального ущерба.

Сторона потерпевших намерена обжаловать приговор — родители девочки просили пожизненное. Прокурор объяснил решение суда тем, что таким образом он дал Тарасову возможность для исправления и ресоциализации.

"Суд мотивировал свое решение тем, что, учитывая практику Европейского суда, без отягощающих обстоятельств, таких, как пребывание в состоянии алкогольного опьянения и так далее. Они считают, что нельзя применять высшую меру наказания",- сказал прокурор Олег Комышан.

Перед началом заседания Тарасов, общаясь с журналистами, сказал: "Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд", и начал резать себе шею каким-то острым предметом. После оказания медпомощи в больнице подсудимого вернули в зал суда.

По словам прокурора, вина родителей в соучастии в преступлении не была установлена. Хотя, по данным источников Думской, исследование на детекторе лжи показало, что они знали об убийстве в тот же день, однако этот метод не является доказательством для суда.

  • Преступление было совершено 19 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области. Следствие доказало, что он готовил его заранее. Тарасов затащил Дашу Лукьяненко в дом родителей, где попытался раздеть и изнасиловать. Получив отпор, он ее придушил и нанес телесные повреждения острым предметом, что привело к смерти девочки. После этого он привязал к телу камни и бросил в отверстие уличного туалета.
  • В феврале 2020 года адвокат Тарасова отказался его защищать.
Вадим Ребрина
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