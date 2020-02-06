Убийство Даши Лукьяненко. От подозреваемого отказался адвокат

Адвокат подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отказался его защищать, в связи с этим первое судебное заседание по рассмотрению дела перенесли. Об этом сообщил в Facebook председатель Ивановского поселкового совета Одесской области Виктор Лобач со ссылкой на отца убитой девочки.
Отмечается, что заседание суда перенесли на 24 февраля, начало в 10:30.
"От подозреваемого отказался защитник, а новому нужное время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется?", - написал Лобач.
- 19 июня 2019 года в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко.
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20 июня о подозрении в убийстве сообщили 22-летнему Николаю Тарасову, жителю села Ивановка Одесской области. На следующий день суд отправил Тарасова под арест.
- В июле сообщалось, что подозреваемый признался, что планировал преступление, в августе ему назначили психиатрическую экспертизу.
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10 декабря Тарасов изменил показания и отказался от признания, заявив, что сделал его под принуждением. На следующий день прокурор Александр Коваль заявил, что подозреваемый отказался от показаний в частной беседе, а в материалах дела нет ни доказательств того, что Тарасова били, ни его отказа от признания.
- На заседании 28 января 2020 года суд оставил подозреваемого под стражей.