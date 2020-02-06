Убийство Даши Лукьяненко. От подозреваемого отказался адвокат

Николай Тарасов (Фото: Facebook / Виктор Лобач)

Адвокат подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отказался его защищать, в связи с этим первое судебное заседание по рассмотрению дела перенесли. Об этом сообщил в Facebook председатель Ивановского поселкового совета Одесской области Виктор Лобач со ссылкой на отца убитой девочки.

Отмечается, что заседание суда перенесли на 24 февраля, начало в 10:30.

"От подозреваемого отказался защитник, а новому нужное время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется?", - написал Лобач.