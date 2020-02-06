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Убийство Даши Лукьяненко. От подозреваемого отказался адвокат

Убийство Даши Лукьяненко. От подозреваемого отказался адвокат - Фото
Николай Тарасов (Фото: Facebook / Виктор Лобач)
06.02.2020, 23:28

Заседание суда перенесли

Адвокат подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отказался его защищать, в связи с этим первое судебное заседание по рассмотрению дела перенесли. Об этом сообщил в Facebook председатель Ивановского поселкового совета Одесской области Виктор Лобач со ссылкой на отца убитой девочки.

Отмечается, что заседание суда перенесли на 24 февраля, начало в 10:30.

"От подозреваемого отказался защитник, а новому нужное время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется?", - написал Лобач.

  • 19 июня 2019 года в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко.
  • 20 июня о подозрении в убийстве сообщили 22-летнему Николаю Тарасову, жителю села Ивановка Одесской области. На следующий день суд отправил Тарасова под арест.
  • В июле сообщалось, что подозреваемый признался, что планировал преступление, в августе ему назначили психиатрическую экспертизу.
  • 10 декабря Тарасов изменил показания и отказался от признания, заявив, что сделал его под принуждениемНа следующий день прокурор Александр Коваль заявил, что подозреваемый отказался от показаний в частной беседе, а в материалах дела нет ни доказательств того, что Тарасова били, ни его отказа от признания.
  • На заседании 28 января 2020 года суд оставил подозреваемого под стражей.
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