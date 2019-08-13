Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемому назначили психэкспертизу

Николай Тарасов (фото - dumskaya.net)

Подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Думская.

"Согласно постановлению суда от 9 августа Тарасова направят в Одесский областной центр психического здоровья для прохождения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния в момент совершения преступления", - отмечается в сообщении.

Ходатайство о проведении освидетельствования подал следователь, а прокурор поддержал. Подозреваемый и его защитник против проведения экспертизы не возражали.

Ранее сообщалось, что Тарасов больше двух месяцев планировал изнасилование девочки.