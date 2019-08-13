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Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемому назначили психэкспертизу

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемому назначили психэкспертизу - Фото
Николай Тарасов (фото - dumskaya.net)
13.08.2019, 16:42

Ходатайство о проведении освидетельствования подал следователь

Подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Думская.

"Согласно постановлению суда от 9 августа Тарасова направят в Одесский областной центр психического здоровья для прохождения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния в момент совершения преступления", - отмечается в сообщении.

Ходатайство о проведении освидетельствования подал следователь, а прокурор поддержал. Подозреваемый и его защитник против проведения экспертизы не возражали.

Ранее сообщалось, что Тарасов больше двух месяцев планировал изнасилование девочки.

  • 19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.
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убийство николай тарасов даша лукьяненко
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