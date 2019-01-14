В Торецке из-за отсутствия воды объявили чрезвычайную ситуацию

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В Торецке Донецкой области из-за прекращения водоснабжения объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

В течение 13 января спасатели осуществили подвоз 128 куб м технической воды и 33 куб м питьевой воды. Всего с начала привлечения осуществлен подвоз 167 куб м технической и 33 куб м - питьевой воды.

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13 января было обнаружено место порыва. Сегодня в 09:05 начали проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

12 января в 07:35 в местное управление ГСЧС поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе Горловка - Торецк диаметром 900 мм.

В результате увеличения потерь воды, Горловская фильтровальная станция № 2 остановила ​​подачу воды по водопроводу Горловка - Торецк.

Без централизованного водоснабжения остались жители пяти населенных пунктов.

25 декабря 2019 года около 06:00 произошло обесточивание и остановка Донецкой фильтровальной станции, которая расположена в Ясиноватском районе в так называемой серой зоне.