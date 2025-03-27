В центре Амстердама произошла резня – ранены пять человек

Фото с места происшествия: SIMON LENSKENS/EPA

Днем 27 марта произошла резня в центре Амстердама – ранения получили пять человек. Об этом сообщает полиция Нидерландов.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Правоохранители арестовали подозреваемого мужчину – его личность устанавливается.

Накануне в 15:30 по местному времени (14:30 по Киеву) экстренные службы страны получили несколько сообщений об инциденте.

"Полицейские быстро прибыли на место происшествия и обнаружили пятерых раненых в разных местах на улице Синт-Николаасстраат и вокруг нее. По вызову прибыли несколько карет скорой помощи и мобильная медицинская бригада. Значительная часть площади Дам была оцеплена, чтобы позволить экстренным службам оказать помощь и провести расследование", – говорится в сообщении.

Среди пострадавших 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, которые являются гражданами США, 26-летний мужчина из Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя жительница Амстердама.

С помощью прохожих вскоре после инцидента полицейские быстро задержали подозреваемого на улице Гравенстраат, расположенной неподалеку от места происшествия.

Фигурант получил ранение ноги и был доставлен в больницу. Мотив его действий пока неясен правоохранителям.

"Полиция рассматривает возможность того, что подозреваемый мог случайным образом выбирать жертв, но точный мотив остается неизвестным", – отмечают в ведомстве.

7 марта в пабе в канадском Торонто произошла стрельба – были ранены по меньшей мере 12 человек.