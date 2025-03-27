У центрі Амстердама сталася різанина – поранено п'ятьох осіб

Фото з місця події: SIMON LENSKENS / EPA

Вдень 27 березня сталася різанина у центрі Амстердаму – поранення отримали п'ятеро людей. Про це повідомляє поліція Нідерландів.

Правоохоронці заарештували підозрюваного чоловіка – його особу встановлюють.

Напередодні о 15:30 за місцевим часом (14:30 за Києвом) екстрені служби країни отримали декілька повідомлень про інцидент.

"Поліціянти швидко прибули на місце події й виявили п'ятьох поранених у різних місцях на вулиці Сінт-Ніколаасстраат та навколо неї. На виклик прибули кілька карет швидкої допомоги та мобільна медична бригада. Значна частина площі Дам була оточена, щоб дозволити екстреним службам надати допомогу і провести розслідування", – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих 67-річна жінка та 69-річний чоловік, які є громадянами США, 26-річний чоловік з Польщі, 73-річна жінка з Бельгії та 19-річна мешканка Амстердаму.

За допомогою перехожих, невдовзі після інциденту поліціянти швидко затримали підозрюваного на вулиці Гравенстраат, що розташована неподалік від місця події.

Фігурант отримав поранення ноги та був доставлений до лікарні. Мотив його дій наразі незрозумілий правоохоронцям.

"Поліція розглядає можливість того, що підозрюваний міг випадковим чином обирати жертв, але точний мотив залишається невідомим", – зазначають у відомстві.

7 березня у пабі в канадському Торонто сталася стрілянина – було поранено щонайменше 12 осіб.