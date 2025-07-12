В центре Брюсселя мужчина открыл огонь по правоохранителям – его ранили и задержали

В столице Бельгии мужчина открыл огонь по правоохранителям, сообщили в местной прокуратуре

Улица де Пьер в Брюсселе (Фото: Tom Morris / Wikipedia)

В субботнее утро 12 июля произошла стрельба в центре бельгийской столицы Брюсселе – мужчина открыл огонь по правоохранителям, а затем был ранен и задержан. Об этом со ссылкой на прокуратуру города сообщает газета The Brussels Times.

Ведомство сообщило, что мужчина открыл огонь по офицерам около 7:00 (8:00 по Киеву) – и это заставило полицейских стрелять в ответ.

Правоохранители попали фигуранту в левую руку, впоследствии его удалось задержать, заявили в прокуратуре.

По ее данным, одна из пуль случайно попала в витрину магазина, однако никто из прохожих или полицейских не пострадал.

Раненого нападавшего госпитализировали – на место направили карету скорой через 35 минут после начала стрельбы, сообщил спикер местной чрезвычайной службы.

Сейчас ведется расследование, чтобы установить точные обстоятельства инцидента, других комментариев прокуратура не предоставляет.

Стрельба произошла на улице де Пьер (Rue des Pierres) рядом с центральной площадью города Гран-Плас. Полиция временно перекрывала улицу, чтобы обезопасить территорию.