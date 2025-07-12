У центрі Брюсселя чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях – його поранили й затримали

У столиці Бельгії чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях, повідомили у місцевій прокуратурі

Вулиця де Пьер у Брюсселі (Фото: Tom Morris / Wikipedia)

У суботній ранок 12 липня сталася стрілянина у центрі бельгійської столиці в Брюсселі – чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях, а згодом був поранений і затриманий. Про це з посиланням на прокуратуру міста повідомляє газета The Brussels Times.

Відомство повідомило, що чоловік відкрив вогонь по офіцерах близько 07:00 (08:00 за Києвом) – й це змусило поліціянтів стріляти у відповідь.

Правоохоронці влучили фігуранту у ліву руку, згодом його вдалося затримати, заявили у прокуратурі.

За її даними, одна з куль випадково влучила у вітрину магазину, проте ніхто з перехожих або поліціянтів не постраждав.

Пораненого нападника ушпиталили – карету швидкої скерували за 35 хвилин після початку стрілянини, повідомив речник місцевої надзвичайної служби.

Наразі ведеться розслідування, щоб встановити точні обставини інциденту, інших коментарів прокуратура не надає.

Стрілянина сталася на вулиці де П'єр (Rue des Pierres) поряд з центральною площею міста Гран-Плас. Поліція тимчасово перекривала вулицю, щоб убезпечити територію.