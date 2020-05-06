В центре Донецка у здания "полиции" оккупантов взорвался автомобиль: фото, видео

Сегодня, 6 мая, у одного из зданий оккупационной администрации РФ в Донецке прогремел взрыв. Об этом пишут пользователи соцсетей, выкладывая видеозаписи происшествия.
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На доступных видео этого не видно - есть только фото из соцсетей (см. ниже), но клубы черного дыма видны далеко в городе.
Пишут, что около здания бывшего Ворошиловского РОВД по улице Любавина, 4 взорвался и загорелся автомобиль Hyundai. Подробности неизвестны, о происшествии не пишут пока и главные пропагандистские СМИ временно оккупированной территории Донбасса.
Осторожно! Видео обнародовано на антиукраинском пропагандистском ресурсе РФ:
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