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В центре Донецка у здания "полиции" оккупантов взорвался автомобиль: фото, видео

В центре Донецка у здания "полиции" оккупантов взорвался автомобиль: фото, видео - Фото
Иллюстративное фото из Донецка (скриншот из видеозаписи)
06.05.2020, 12:26

Инцидент произошел около здания бывшего Ворошиловского РОВД, пишут очевидцы

Сегодня, 6 мая, у одного из зданий оккупационной администрации РФ в Донецке прогремел взрыв. Об этом пишут пользователи соцсетей, выкладывая видеозаписи происшествия.

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На доступных видео этого не видно - есть только фото из соцсетей (см. ниже), но клубы черного дыма видны далеко в городе.

Пишут, что около здания бывшего Ворошиловского РОВД по улице Любавина, 4 взорвался и загорелся автомобиль Hyundai. Подробности неизвестны, о происшествии не пишут пока и главные пропагандистские СМИ временно оккупированной территории Донбасса.

Осторожно! Видео обнародовано на антиукраинском пропагандистском ресурсе РФ:

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО.

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Евгений Пилипенко
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