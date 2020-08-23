В центре Киева полиция задержала "стрелка" боевиков - фото
Столичная Нацполиция заявляет, что на станции метро Майдан Независимости в Киеве они задержали пророссийского боевика
23 августа полицейские столичного метрополитена на станции метро Майдан Независимости задержали мужчину, прибывшего с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили "военный билет" боевиков. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
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В ведомстве рассказали, что на этого мужчину обратили внимание, поскольку он "странно себя вел".
"Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационной властью так называемой "ДНР". В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса", - заявляют в полиции.
Мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины, которые установят цель его прибытия в Киев.
- 16 августа на Донбассе в районе проведения боевых действий военнослужащие ОС задержали снайпера террористической организации "ЛНР". Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей.
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