В Турции застрелили вора в законе Лоту Гули

В турецкой Анталии убили вора в законе Лоту Гули, подозреваемый в убийстве задержан

В одном из ресторанов турецкой Анталии был убит гражданин Азербайджана и вор в законе Лоту Гули (Надир Салифов). Об этом сообщает Hurrieyt.

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Ему выстрелили в голову, когда он находился с другом в ресторане одного из отелей Анталии. Лоту Гули госпитализировали в частную больницу, однако спасти его не удалось. Подозреваемый в убийстве, личность которого не разглашается, позже был пойман и задержан полицией.

Экс-первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook: "После его убийства возможен перераздел зон влияния во многих странах постсоветского мира, в том числе и в Украине. Так это не остановится, я так думаю, будут соответствующие последствия".

Ранее в СБУ заявили, что группировка Лоту Гули, действовавшая также в Одессе, терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона. Лоту Гули, по данным Hurrieyt, контролировал рынок импорта фруктов и овощей в страны СНГ. В издании заявляют, что его группировка промышляла убийствами, вымогательствами, разбоями и угрозами.

создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". 4 июня Верховная Рада приняла законопроект о "ворах в законе" и преступных сообществах. Среди прочего, акт криминализирует

23 июня у Авакова рассказали о влиянии "воров в законе" и связях нардепов с криминалом.

7 июля в Одессе СБУ задержала членов банды вора в законе Лоту Гули.

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Владислав Сердюк

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