В тюрьмах Италии находятся более 150 украинских моряков

Итальянские заключенные (Фото: EPA)

По состоянию на начало марта 2020 году в пенитенциарных центрах юга Италии в качестве осужденных или задержанных находятся 158 граждан Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ответ департамента консульской службы МИД на свой запрос.

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Отмечается, что среди них 131 человек осужден и отбывает наказание, а 27 содержатся под стражей.

Согласно сообщению, в 2015-2018 годах на юге Италии был арестован 161 гражданин Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. В 2019 году там задержали 32 украинцев, а 18 освободили. С начала 2020 года в Италии задержали одного украинского моряка.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что вопрос защиты прав украинских моряков, задержанных и осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, находится на особом и постоянном контроле МИД Украины.

Вчера, 9 марта, сообщалось, что в тюрьмах Италии шестеро заключенных погибли в ходе бунтов, вызванных введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничениями.

По состоянию на 10 марта, в Италии от заболевания коронавирусом COVID-19 умерли 463 человека.

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