UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Ужгороде сожгли автомобили журналиста – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 18:33
В Ужгороде сожгли автомобили журналиста – фото, видео - Фото
Горящее авто (Фото - Facebook Сергея Томиленко)

В Ужгороде неизвестные подожгли два авто местного журналиста Павла Билецкого. Об этом сообщают пресс-служба полиции Закарпатской области и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebok.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

Полиция сообщает, что 5 декабря около 05:20 поступило сообщение о возгорании авто на окраине Ужгорода. На место выехали пожарные и полиция. Subaru Forester сгорел полностью, Volkswagen Beetle – частично.

В Ужгороде сожгли автомобили журналиста – фото, видео

В Ужгороде сожгли автомобили журналиста – фото, видео

"Оба транспортных средства были в пользовании жителя Ужгородщины, занимающегося журналистской деятельностью", – сообщают правоохранители.

По факту умышленного поджога открыто уголовное производство.

Томиленко сообщил, что автомобили принадлежали закарпатскому журналисту Павлу Билецкому и его жене. В комментарии НСЖУ, по словам Томиленко, журналист сказал, что этот поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью: "Больше ни с чем не могу связать".

Павел Билецкий – основатель и главред информагентства ЗИДО, член правления Закарпатской облорганизации НСЖУ.

Сам Билецкий опубликовал видео горящего авто:

В Ужгороде сожгли автомобили журналиста – фото, видео
  • 17 августа 2020-го неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. В поджоге обвиняли Кирилла Барихашвили. Летом 2021-го суд закрыл дело против него из-за нарушения сроков продолжения досудебного расследования, а в сентябре апелляционный суд отменил закрытие дела. 
  • В сентябре 2021-го глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что его дом в июле 2020 года мог поджечь Барихашвили.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
журналист ужгород поджог автомобиль нсжу Павел Билецкий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 