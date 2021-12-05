В Ужгороде сожгли автомобили журналиста – фото, видео

В Ужгороде неизвестные подожгли два авто местного журналиста Павла Билецкого. Об этом сообщают пресс-служба полиции Закарпатской области и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebok.

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Полиция сообщает, что 5 декабря около 05:20 поступило сообщение о возгорании авто на окраине Ужгорода. На место выехали пожарные и полиция. Subaru Forester сгорел полностью, Volkswagen Beetle – частично.

"Оба транспортных средства были в пользовании жителя Ужгородщины, занимающегося журналистской деятельностью", – сообщают правоохранители.

По факту умышленного поджога открыто уголовное производство.

Томиленко сообщил, что автомобили принадлежали закарпатскому журналисту Павлу Билецкому и его жене. В комментарии НСЖУ, по словам Томиленко, журналист сказал, что этот поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью: "Больше ни с чем не могу связать".

Павел Билецкий – основатель и главред информагентства ЗИДО, член правления Закарпатской облорганизации НСЖУ.

Сам Билецкий опубликовал видео горящего авто:

17 августа 2020-го неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. В поджоге обвиняли Кирилла Барихашвили. Летом 2021-го суд закрыл дело против него из-за нарушения сроков продолжения досудебного расследования, а в сентябре апелляционный суд отменил закрытие дела.

В сентябре 2021-го глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что его дом в июле 2020 года мог поджечь Барихашвили.

Оксана Житнюк

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