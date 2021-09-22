Шабунин уверен, что поджог его дома в 2020 году совершил обвиняемый в поджоге авто "Схем"

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что его дом в июле 2020 года мог поджечь Кирилл Барихашвили, обвиняемый в поджоге автомобиля программы "Схемы". Об этом Шабунин написал в Facebook.

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"Мой дом сжег человек (с сообщниками), обвиняемый в поджоге редакционного авто "Схем" – Кирилл Барихашвили. Чтобы выяснить это, правоохранителям нужно было всего лишь пробить его телефон: преступник был около моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога", – заявил Шабунин.

Глава ЦПК не верит, что Нацполиция и прокуратура "случайно не сделали такой элементарной сверки".

На вопрос LIGA.net об источнике информации Шабунин ответил, что пока все, что мог, сообщил в посте.

LIGA.net направила запрос в Нацполицию.

В ночь на 23 июля 2020-го горел дом главы ЦПК Шабунина, обошлось без пострадавших. Он писал, что перед пожаром соседка "слышала взрыв". ЦПК заявляли, что "были найдены следы вероятной взрывчатки". В полиции заявили, что ничего такого не нашли.

Денис Юдин

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