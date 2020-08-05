В УЗ хотят найти "крышу" проводников, которые возят безбилетников - Лещенко

По словам члена набсовета УЗ, схема с безбилетниками в поездах не могла бы существовать без "крыши"

В Укрзалізнице инициировали расследование схем безбилетного проезда пассажиров за деньги. Об этом сообщил в Facebook член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.

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Лещенко опубликовал письмо, направленное им директору по экономической и информационной безопасности УЗ Дмитрию Ярмаку, в котором просит проверить информацию о том, что проводники пассажирских поездов за вознаграждение провозят безбилетников.

По словам Лещенко, такая система существует много лет и не могла бы функционировать без "крышевания". Лещенко просит провести проверку в рамках служебного расследования против директора филиала УЗ "Пассажирская компания" Максима Миняйло, которое было открыто после обысков САП и НАБУ.

Лещенко обращает внимание на то, что по одной из версий напавший на журналистку 1 августа находился в поезде без билета.

В ночь с 31 июля на 1 августа 2020-го в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал на журналистку канала Интер Анастасию Лугову, избил ее и пытался изнасиловать .

избил ее и пытался изнасиловать Сотрудники УЗ, которые не предоставили журналистке надлежащей помощи, будут уволены

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Денис Юдин

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