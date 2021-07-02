В Винницкой области после прививки Pfizer умер мужчина. Связано ли с вакциной – неизвестно

Сегодня в Винницкой области через четыре часа после вакцинации препаратом Pfizer умер 47-летний мужчина. Минздрав проводит расследование этого случая, связь между вакцинацией и летальным исходом в данный момент не установлена, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Прививка от COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45.

В течение часа после прививки наступило "неблагоприятное событие", которое не было зафиксировано.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, он потерял сознание. Была вызвана скорая помощь, которая провела реанимационные мероприятия. В 18:02 медики констатировали смерть мужчины, сообщили в МОЗ.

Мужчина получил прививку вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное, отмечают в ведомстве.

Случай смерти зарегистрирован "как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19".

Сейчас этот случай рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации Департамента здравоохранения Винницкой области.

"Важно! Вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин", – сказано в сообщении.

"Согласно протоколам расследования летальных случаев, поступивших в МОЗ Украины от региональных групп оперативного реагирования, все случаи НППИ (неблагоприятное событие после иммунизации, – ред.) относятся к случайным событиям и имеют лишь временную связь с проведенной прививкой. Ни один из этих случаев НППИ не связан с применением вакцин против COVID-19", – добавили в МОЗ.

Ранее в Украине фиксировали два случая смерти после вакцинации Covishield. В Одесской области умерла имевшая сердечно-сосудистые заболевания военнослужащая (предварительно, из-за острого расстройства кровообращения), а в Черновцах – провизор аптеки (предварительно, из-за острого мозгового инсульта).

17 апреля во Львовской области умер 63-летний мужчина, за день до смерти он вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield

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Вадим Ребрина

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