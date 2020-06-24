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В Винницкой области тоже ожидают подтоплений: объявлено штормовое предупреждение

В Винницкой области тоже ожидают подтоплений: объявлено штормовое предупреждение - Фото
Фото: facebook.com/ukrgmc.official
24.06.2020, 21:29

Уровень воды в Днестре может подняться до опасных отметок

В Винницкой области частично подтоплены приусадебные участки в селах Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в городе Ямполе. Ожидается, что уровень воды в Днестре может подняться до опасных отметок. Об этом сообщает Ямпольская райгосадминистрация.

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По состоянию на 16:00 уровень воды в Днестре составляет 4,65 м.

"Доводим до вашего сведения, что при высоте уровня воды в Днестре 5,6 м от нулевого уровня возможно подтопление зданий. Следите за оперативной информацией", - сообщили в администрации.

По информации Украинского гидрометцентра, в Винницкой области объявлено штормовое предупреждение. Рабочая группа решила повысить базисный среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расход 2000 м3/с.

При этом уровень воды Днестра в районе Могилев-Подольского может подняться до опасных отметок начального затопления приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, предупредили в Укргидрометцентре.

Вадим Ребрина
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