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В воинской части обнаружили недостачу бронетехники на 9 млн грн

В воинской части обнаружили недостачу бронетехники на 9 млн грн - Фото
Скриншот видео
26.11.2019, 19:06

Открыто уголовное дело

В одной из воинских частей Львовской области во время внеплановой инвентаризации выявлена недостача бронетанкового имущества на сумму более 8,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 425 (Небрежное отношение к военной службе) УК.

Расследование проводит территориальное управление ГБР, расположенное во Львове.

Ранее стало известно, что в Белоцерковском районе Киевской области из поезда выпал военнослужащий. Он скончался в больнице от полученных повреждений.

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