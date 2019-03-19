Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.03.2019, 18:26

В Запорожье Hummer протаранил маршрутку, она перевернулась: фото

В Запорожье Hummer протаранил маршрутку, она перевернулась: фото - Фото
Фото: facebook.com/zaporizhiapolice

Водитель Hummer, по предварительной информации полиции, не предоставил дорогу автобусу

Реклама
Реклама

В Запорожье водитель Hummer H2 врезался в маршрутку, в результате чего она перевернулась. Один пассажир госпитализирован, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

Инцидент случился сегодня утром на перекрестке с бульваром Парковым.

Реклама

Водитель Hummer, по предварительной информации полиции, не предоставил дорогу пассажирскому автобусу №89, который двигался по установленному маршруту, и совершил с ним столкновение.

В результате водитель маршрутки потерял управление, автобус перевернулся, повредив при этом два припаркованных автомобиля.

В городскую больницу доставлен пассажира автобуса. Состояние мужчины уточняется.

Вчера в Киеве, на перекрестке улиц Телиги и Дорогожицкой произошло серьезное ДТП с участием маршрутки. Пострадали четыре человека.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, Запорожье, Hummer
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 