В Запорожье Hummer протаранил маршрутку, она перевернулась: фото

Фото: facebook.com/zaporizhiapolice

В Запорожье водитель Hummer H2 врезался в маршрутку, в результате чего она перевернулась. Один пассажир госпитализирован, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

Инцидент случился сегодня утром на перекрестке с бульваром Парковым.

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Водитель Hummer, по предварительной информации полиции, не предоставил дорогу пассажирскому автобусу №89, который двигался по установленному маршруту, и совершил с ним столкновение.

В результате водитель маршрутки потерял управление, автобус перевернулся, повредив при этом два припаркованных автомобиля.

В городскую больницу доставлен пассажира автобуса. Состояние мужчины уточняется.

Вчера в Киеве, на перекрестке улиц Телиги и Дорогожицкой произошло серьезное ДТП с участием маршрутки. Пострадали четыре человека.