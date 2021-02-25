Во Франции допросили избитого бандой подростка из Украины – он заявил о еще одной драке

Полиция Франции продолжает расследование по делу о нападении на украинского подростка Юрия, избитого в центре Париже 15 января –пострадавшего допросили. Об этом сообщает Le Figaro.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Спустя почти полтора месяца после инцидента подросток поправляется, однако его здоровье остается хрупким, пишет издание. Из-за этого допрос длился всего 1,5 часа.

Воспоминания Юрия о нападении очень расплывчаты. Однако, как пишет BFMTV, он заявил, что драке 15 января предшествовала еще одна потасовка, которая произошла 10 января.

15 января 2021-го недалеко от Эйфелевой башни в Париже, возле торгового центра Beaugrenelle, группа неизвестных жестоко избила 14-летнего подростка из Украины. Его били кулаками, ногами, арматурой, холодным оружием и прочими предметами. Пострадавший в коме, у него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

25 января президент Владимир Зеленский отреагировал на жесткое нападение на подростка, он призвал французские власти отыскать нападавших и бросить в тюрьму.

28 января были задержаны девять подозреваемых в нападении на Юрия, они оказались членами банды. После, 29 января, в рамках дела о нападении на украинского подростка Юрия были задержаны двое несовершеннолетних.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.