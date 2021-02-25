Во Франции допросили избитого бандой подростка из Украины – он заявил о еще одной драке
25.02.2021, 15:35
Украинский подросток, на которого было совершено нападение (Фото - Le Parisien)
Полиция Франции продолжает расследование по делу о нападении на украинского подростка Юрия, избитого в центре Париже 15 января –пострадавшего допросили. Об этом сообщает Le Figaro.
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Спустя почти полтора месяца после инцидента подросток поправляется, однако его здоровье остается хрупким, пишет издание. Из-за этого допрос длился всего 1,5 часа.
Воспоминания Юрия о нападении очень расплывчаты. Однако, как пишет BFMTV, он заявил, что драке 15 января предшествовала еще одна потасовка, которая произошла 10 января.
- 15 января 2021-го недалеко от Эйфелевой башни в Париже, возле торгового центра Beaugrenelle, группа неизвестных жестоко избила 14-летнего подростка из Украины. Его били кулаками, ногами, арматурой, холодным оружием и прочими предметами. Пострадавший в коме, у него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
- 25 января президент Владимир Зеленский отреагировал на жесткое нападение на подростка, он призвал французские власти отыскать нападавших и бросить в тюрьму.
- 28 января были задержаны девять подозреваемых в нападении на Юрия, они оказались членами банды. После, 29 января, в рамках дела о нападении на украинского подростка Юрия были задержаны двое несовершеннолетних.
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