Во Франции заложили первые корпуса катеров морской охраны для Украины: фото

Во Франции компания ОСЕА начала строительство катеров морской охраны для украинской пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, заложены первые корпуса катеров.

"Корпуса уже готовы на 30-50%. Через три года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия ДРГ: пять из них будет изготовлено в Украине", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ожидается, что в начале весны 2021 года группа украинских экспертов отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.

22 июля в Николаеве на судостроительно-судоремонтном заводе Нибулон был подписан украинско-французский контракт по проекту усиления системы морской безопасности и охраны границы Украины.

2 ноября Николаевский центр кораблестроения предложил ВМС проект ракетных катеров "Гроза".

19 ноября США выделили $4 млн на помощь Морской охране Украины.

Читайте также: США одобрили продажу катеров Mark VI для Украины: графика, характеристики, видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.