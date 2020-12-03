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Во Франции заложили первые корпуса катеров морской охраны для Украины: фото

03.12.2020, 20:36
Во Франции заложили первые корпуса катеров морской охраны для Украины: фото - Фото
Иллюстративное фото: ВМС ВСУ/Facebook

Во Франции компания ОСЕА начала строительство катеров морской охраны для украинской пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как отмечается, заложены первые корпуса катеров.

Закладка корпуса катера морской охраны (Фото: МВД)

"Корпуса уже готовы на 30-50%. Через три года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия ДРГ: пять из них будет изготовлено в Украине", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Закладка корпуса катера морской охраны (Фото: МВД)

Ожидается, что в начале весны 2021 года группа украинских экспертов отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.

Катер морской охраны (Фото: МВД)
  • 22 июля в Николаеве на судостроительно-судоремонтном заводе Нибулон был подписан украинско-французский контракт по проекту усиления системы морской безопасности и охраны границы Украины.
  • 2 ноября Николаевский центр кораблестроения предложил ВМС проект ракетных катеров "Гроза".
  • 19 ноября США выделили $4 млн на помощь Морской охране Украины.

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Наталия Медведева
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