Во Франции заложили первые корпуса катеров морской охраны для Украины: фото
Во Франции компания ОСЕА начала строительство катеров морской охраны для украинской пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Как отмечается, заложены первые корпуса катеров.
"Корпуса уже готовы на 30-50%. Через три года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия ДРГ: пять из них будет изготовлено в Украине", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Ожидается, что в начале весны 2021 года группа украинских экспертов отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.
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