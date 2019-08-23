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Во Львове авто полицейских сбило двух женщин на переходе: видео

Во Львове авто полицейских сбило двух женщин на переходе: видео - Фото
На месте ДТП во Львове (Фото: facebook.com/igor.zinkevych)
23.08.2019, 23:52

Госбюро расследований возбудило дело

Во Львове полицейский автомобиль сбил двух женщин. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, который был на месте происшествия, сообщил в Facebook, что женщин сбили на переходе. По его словам, в этом месте два светофора, которые не работают. Он опубликовал видео произошедшего.

По информации ГБР, патрульные полицейские на машине Mitsubishi Outlander наехали на двух женщин. За рулем автомобиля был сотрудник патрульной полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей.

"В результате ДТП пешеходам нанесены телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается", - говорится в сообщении.

ГБР открыло производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения.

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дтп полиция Львов
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