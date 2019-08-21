Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Водителю угрожает до трех лет лишения свободы

Ночью 20 августа в Днепре патрульные полицейские остановили водителя "Jaguar". Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение авто и протащил за собой правоохранителя, державшегося за двери машины. Водителю удалось скрыться с места правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области

В результате инцидента сотрудник полиции получил множественные травмы. 

Читайте также: Задержан коп-подозреваемый в заказе убийства: была инсценировка

В Днепре был объявлен план "Перехват", в результате которого 37-летнего нарушителя задержали и доставили в отделение полиции. 

Ему грозит до трех лет лишения свободы за угрозу сотруднику правоохранительных органов.

Смотрите также: В Киеве задержали иностранцев с 25 кг героина: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нацполиция, преступность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Увольнять чиновников - легко. Новая инициатива ОП: видео
Увольнять чиновников - легко. Новая инициатива ОП: видео
В Днепре водитель протащил полицейского по асфальту и скрылся
В Днепре водитель протащил полицейского по асфальту и скрылся
Массовые лесные пожары в Бразилии видны из космоса: фото и видео
Массовые лесные пожары в Бразилии видны из космоса: фото и видео
Недвижимость Суд разблокировал приватизацию Президент-Отеля
США и Румыния заявили об оппозиции Северному потоку-2
ТЭК США и Румыния заявили об оппозиции Северному потоку-2
Экс-глава НКРЭКУ: дело Роттердам+ это месть Коломойского
ТЭК Экс-глава НКРЭКУ: дело Роттердам+ это месть Коломойского
Популярное
фото/видео
Увольнять чиновников - легко. Новая инициатива ОП: видео
Увольнять чиновников - легко. Новая инициатива ОП: видео
В Днепре водитель протащил полицейского по асфальту и скрылся
В Днепре водитель протащил полицейского по асфальту и скрылся 11:55
Шествие достоинства. Военные провели первую тренировку - фото
Шествие достоинства. Военные провели первую тренировку - фото 11:23
Во Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фото
Во Львовской области - карантин, привлекли Нацгвардию: фото 11:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 