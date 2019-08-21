В Днепре водитель протащил полицейского по асфальту и скрылся

Ночью 20 августа в Днепре патрульные полицейские остановили водителя "Jaguar". Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение авто и протащил за собой правоохранителя, державшегося за двери машины. Водителю удалось скрыться с места правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

В результате инцидента сотрудник полиции получил множественные травмы.

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В Днепре был объявлен план "Перехват", в результате которого 37-летнего нарушителя задержали и доставили в отделение полиции.

Ему грозит до трех лет лишения свободы за угрозу сотруднику правоохранительных органов.

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