Во Львове мужчина решил принять душ во время ограбления

Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове полицейские задержали грабителя, который проник в жилище и во время ограбления решил принять душ. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

Там рассказали, что сообщение о проникновении в квартиру поступило в полицию в 6:00.

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Заявительница просила прибыть как можно быстрее, ведь она с детьми находится в другой комнате.

Женщина открыла окно, и трое патрульных залезли через него в квартиру.

На кухне они обнаружили мужчину, который сложил на столе продукты, а также успел принять душ. Также злоумышленник вытащил все вещи из шкафа.

Оказалось, что 35-летний задержанный ранее был судим за кражу и мошенничество.

19 марта двое граждан России были убиты в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали после ограбления обменного пункта.