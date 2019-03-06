Во Львовской области ДТП переросло в драку со стрельбой

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В Червонограде Львовской области произошло ДТП между автомобилями Audi и Toyota, после чего водители и пассажиры автомобилей подрались. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.

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Участники конфликта – трое жителей Червонограда 26, 27 и 32 лет, двое 39-летних иностранцев и 40-летний киевлянин. Последний во время драки стрелял из пистолета резиновыми пулямии, зарегистрированного на его имя, и попал в ногу 27-летнему мужчине.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства.

Ранее сегодня сообщалось, что пьяный полицейский-водитель Голосеевского райотделения полиции охраны ранил ножом инспектора патрульной полиции.