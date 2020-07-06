Военнослужащего нашли повешенным: предварительная версия - самоубийство
06.07.2020, 14:08
Фото: depositphotos.com
Отсутствие солдата-срочника обнаружили вчера вечером, тело нашли повешенным на отчужденной территории
Военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ нашли повешенным, сообщает пресс-служба воинской части.
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Вчера вечером, во время вечерней проверки, было обнаружено отсутствие солдата-срочника 2001 года рождения. Его тело было найдено повешенным на отчужденной территории без признаков жизни.
По предварительной информации, военнослужащий покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Проводятся следственные действия.
Командование части выражает соболезнование родным и близким погибшего.
- 1 июня в Херсонской области нашли тело военного из 95-й бригады, следствие проверяет версии убийства и самоубийства.
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