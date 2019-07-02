Военные рассказали о состоянии пилота упавшего самолета

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Пилот учебного Л-39, который катапультировался из падающего самолета, находится в военном госпитале в Харькове. Об этом сообщил представитель информагентства АрмiяInform майор Виталий Саранцев, передает Укринформ.

"Пилот - курсант 3-го курса Харьковского национального университета Воздушных сил им.Кожедуба - госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков). Он в стрессовом состоянии, но не в реанимации, а в палате, под наблюдением врачей. Пилот контактный, общается, но пока не может рассказывать о пережитом. Физически пилот не пострадал", - отметил Саранцев.

По его словам, врачи пока не прогнозируют его выписку.

"О сегодняшней ситуации: у пилота уже был опыт самостоятельных полетов, начиная со 2 курса, на легкомоторных самолетах марки ХАЗ - с инструктором и самостоятельно. В целом у него 80 часов налета. На реактивном самолете он уже летал с инструктором, а сегодня - самостоятельно", - добавил Саранцев.

По его словам, в вузе создана специальная комиссия для выяснения причин происшествия.

Сегодня около 16:00 в Харьковской области упал самолет Л-39, на котором курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил выполнял учебно-тренировочный полет.