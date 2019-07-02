Волкер отреагировал на обстрел санитарного хамви ВСУ в Донбассе

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля вблизи Водяного, в результате которого погибли двое украинских военных и один получил ранения. Об этом он сообщил у себя Twitter.

По его словам, санитарные автомобили не должны быть мишенью.

"Печальные новости с Донбасса. Медицинский персонал и машины скорой помощи никогда не должны быть мишенями", - подчеркнул Волкер.

Нападение с применением противотанкового ракетного комплекса в районе поселка Водяное в Донецкой области произошло 1 июля около 10:50 во время эвакуации раненого бойца.

Обстрел санитарных автомобилей во время войны - нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

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