Волна лжеминирований. В Харькове эвакуируют людей из 19 ТЦ

Иллюстративное фото (пресс-служба полиции)

В Харькове в полицию сообщили о якобы минировании 19 торговых центров, сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщения поступили около 15:00.

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Из ТЦ на улицах Сумская, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев труда, Полтавський шлях, Кольцевой шлях, проспекте Науки, Московском, Гагарина, майдане Защитников Украины, площади Полтавской и Конституциии эвакуируют людей.

Проводится также осмотр помещений и прилегающей территории.

2 апреля полиция получила сообщения о минировании четырех объектов Укроборонпрома. 20 апреля в столице "минировали" Центральный железнодорожный вокзал.

В СБУ заявили, что массовые сообщения о минировании зданий, вокзалов и аэропортов в разных городах Украины связаны преимущественно с избирательным процессом в стране

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