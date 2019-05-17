Волна лжеминирований. В Харькове эвакуируют людей из 19 ТЦ

В Харькове в полицию сообщили о якобы минировании 19 торговых центров, сообщает пресс-служба полиции области.
Сообщения поступили около 15:00.
Из ТЦ на улицах Сумская, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев труда, Полтавський шлях, Кольцевой шлях, проспекте Науки, Московском, Гагарина, майдане Защитников Украины, площади Полтавской и Конституциии эвакуируют людей.
Проводится также осмотр помещений и прилегающей территории.
2 апреля полиция получила сообщения о минировании четырех объектов Укроборонпрома. 20 апреля в столице "минировали" Центральный железнодорожный вокзал.
В СБУ заявили, что массовые сообщения о минировании зданий, вокзалов и аэропортов в разных городах Украины связаны преимущественно с избирательным процессом в стране
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