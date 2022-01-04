Вслед за убийством президента на Гаити пытались убить и премьер-министра – видео

На премьер-министра Гаити Ариэля Анри было совершено вооруженное покушение, сообщает BBC со ссылкой на офис главы гаитянского правительства.

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По сообщениям официальных лиц, в премьер-министра стреляли во время субботнего мероприятия, посвященного годовщине независимости страны в церкви в городе Гонаив.

На видео, размещенном в Интернете, видно, как премьер-министр и его телохранители пробираются к своим машинам под интенсивным обстрелом.

В канцелярии премьер-министра заявили, что за покушением на него стоят "бандиты и террористы", и что на подозреваемых уже выданы ордера на арест.

В ночь на 7 июля 2021 года в своей частной резиденции был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Двух подозреваемых в убийстве Моиза задержали, еще четверых застрелили. Несколько дней спустя был арестован "главный подозреваемый" в организации убийства – врач гаитянского происхождения Кристиан Эммануэль Санон.

Ариэль Анри был утвержден парламентом в должности премьер-министра 20 июля вместо временно исполнявшего обязанности главы правительства Клода Жозефа. Анри, пишет BBC, пообещал расправиться с влиятельными бандами, которые обвиняются в похищениях людей и захвате большей частью национального газораспределения, который привел к острой нехватке топлива.

СПРАВКА. Гаити — одна из самых бедных и нестабильных стран мира. Является самой бедной страной Северной и Южной Америки. Государство постоянно страдает от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.

В октябре 2021 года на Гаити были похищены миссионеры из США, за их освобождение требовали выкуп.

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Сергей Бережной

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