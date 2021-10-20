За похищенных на Гаити миссионеров из США требуют по $1 млн
Госдепартамент США сделает все возможное, чтобы освободить американских и канадских миссионеров, похищенных на Гаити членами организованной преступной группировки. Об этом вчера, 19 октября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Голос Америки. За каждого из миссионеров похитители требуют $1 млн.
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"Наша администрация сосредоточила на этом усиленное внимание... Мы сделаем все возможное, чтобы помочь решить эту проблему", – заявил Блинкен.
По словам Блинкена, Госдепартамент тесно контактирует с ФБР и властями Гаити для освобождения 17 похищенных миссионеров, за каждого из которых бандиты требуют $1 млн.
Госсекретарь отметил, что похищение свидетельствует о неустойчивой ситуации с безопасностью на Гаити и так больше продолжаться не может.
В результате политического кризиса из-за убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля, большую часть столицы Гаити, Порт-о-Пренса, контролируют бандитские группировки, сообщают журналисты.
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