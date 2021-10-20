За похищенных на Гаити миссионеров из США требуют по $1 млн

Госдепартамент США сделает все возможное, чтобы освободить американских и канадских миссионеров, похищенных на Гаити членами организованной преступной группировки. Об этом вчера, 19 октября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Голос Америки. За каждого из миссионеров похитители требуют $1 млн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наша администрация сосредоточила на этом усиленное внимание... Мы сделаем все возможное, чтобы помочь решить эту проблему", – заявил Блинкен.

По словам Блинкена, Госдепартамент тесно контактирует с ФБР и властями Гаити для освобождения 17 похищенных миссионеров, за каждого из которых бандиты требуют $1 млн.

Госсекретарь отметил, что похищение свидетельствует о неустойчивой ситуации с безопасностью на Гаити и так больше продолжаться не может.

В результате политического кризиса из-за убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля, большую часть столицы Гаити, Порт-о-Пренса, контролируют бандитские группировки, сообщают журналисты.

9 июля 2021 года стало известно, что в убийстве президента Гаити могли быть замешаны более двух десятков наемников, двое из которых были американцами.

10 июля власти Гаити попросили США предоставить войска для обеспечения безопасности, но Вашингтон отклонил предложение.

Читайте также: Бизнесмен и диктатор. Кем был президент Гаити и почему его убили

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.