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За похищенных на Гаити миссионеров из США требуют по $1 млн

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 07:49
За похищенных на Гаити миссионеров из США требуют по $1 млн - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госдепартамент США сделает все возможное, чтобы освободить американских и канадских миссионеров, похищенных на Гаити членами организованной преступной группировки. Об этом вчера, 19 октября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Голос Америки. За каждого из  миссионеров похитители требуют $1 млн.

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"Наша администрация сосредоточила на этом усиленное внимание... Мы сделаем все возможное, чтобы помочь решить эту проблему", – заявил Блинкен.

По словам Блинкена, Госдепартамент тесно контактирует с ФБР и властями Гаити для освобождения 17 похищенных миссионеров, за каждого из которых бандиты требуют $1 млн.

Госсекретарь отметил, что похищение свидетельствует о неустойчивой ситуации с безопасностью на Гаити и так больше продолжаться не может.

В результате политического кризиса из-за убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля, большую часть столицы Гаити, Порт-о-Пренса, контролируют бандитские группировки, сообщают журналисты.

  • 9 июля 2021 года стало известно, что в убийстве президента Гаити могли быть замешаны более двух десятков наемников, двое из которых были американцами.
  • 10 июля власти Гаити попросили США предоставить войска для обеспечения безопасности, но Вашингтон отклонил предложение.

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Денис Юдин
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