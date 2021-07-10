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Гаити призвали США ввести в страну войска после убийства президента – Вашингтон отказался

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 07:50
Гаити призвали США ввести в страну войска после убийства президента – Вашингтон отказался - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Власти Гаити обратились к США с просьбой о предоставлении войск для помощи в обеспечении безопасности ключевой инфраструктуры после убийства президента страны Жовенеля Моиза – Вашингтон отклонил прошение. Об этом пишет Reuters

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Причина, по которой Гаити надеялось получить американскую военную поддержку – опасения за безопасность порта, аэропорта и энергетической инфраструктуры. Власти страны рассматривали их как цель для потенциальной атаки.

Помимо США, правительство государства также обратилось к Совету безопасности ООН – его еще изучают.

Комментируя арест двух граждан США, подозреваемых в убийстве Моиза, Госдеп заявил, что высокопоставленные чиновники из Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности будут отправлены на Гаити "как можно скорее". Соединенные Штаты оценят, как они могут помочь в расследовании об убийстве главы государства.

Читайте также: Бизнесмен и диктатор. Кем был президент Гаити и почему его убили

Станислав Стороженко
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Жовенель Моиз Гаити военная помощь войска госдеп совет безопасности оон ООН
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