Гаити призвали США ввести в страну войска после убийства президента – Вашингтон отказался

Власти Гаити обратились к США с просьбой о предоставлении войск для помощи в обеспечении безопасности ключевой инфраструктуры после убийства президента страны Жовенеля Моиза – Вашингтон отклонил прошение. Об этом пишет Reuters.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Причина, по которой Гаити надеялось получить американскую военную поддержку – опасения за безопасность порта, аэропорта и энергетической инфраструктуры. Власти страны рассматривали их как цель для потенциальной атаки.

Помимо США, правительство государства также обратилось к Совету безопасности ООН – его еще изучают.

Комментируя арест двух граждан США, подозреваемых в убийстве Моиза, Госдеп заявил, что высокопоставленные чиновники из Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности будут отправлены на Гаити "как можно скорее". Соединенные Штаты оценят, как они могут помочь в расследовании об убийстве главы государства.

7 июля 2021 года на Гаити в частной резиденции убили президента.

На следующий день на случившееся отреагировал глава США Байден – он заявил, что шокирован убийством коллеги и предложил помощь.

9 июля стало известно, что всего в этом могли быть замешаны более двух десятков наемников, двое из которых были американцами.

Читайте также: Бизнесмен и диктатор. Кем был президент Гаити и почему его убили

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.