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Арестован главный подозреваемый в организации убийства президента Гаити: кто он

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 17:00
Арестован главный подозреваемый в организации убийства президента Гаити: кто он - Фото
Кристиан Санон (скриншот с видео)

На Гаити арестован главный подозреваемый в организации убийства президента страны Жовенеля Моиза. Им оказался 63-летний врач гаитянского происхождения, который работал во Флориде, Кристиан Эммануэль Санон. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя полиции Гаити.

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Следствие полагает, что целью Санона было стать президентом страны. Полиция считает его центральной фигурой в деле.

По данным правоохранителей, подозреваемый прибыл на Гаити на частном самолете в июне "с политической целью". После этого он связался с венесуэльской охранной фирмой CTU, работающей в США, чтобы подыскать исполнителей нападения.

В полиции заявили, что во время обыска в доме Санона обнаружены бейсболка DEA (DEA — Управление по борьбе с наркотиками; такие бейсболки были на киллерах, напавших на дом Моиза), шесть кобур, около 20 коробок с патронами, 24 неиспользованных мишени для стрельбы и четыре номерных знака Доминиканской Республики.

По данным следствия, изначально организаторы не планировали убивать президента Гаити, но потом их планы изменились.

Двое арестованных на прошлой неделе американцев сказали судье, что цель заключалась не в том, чтобы убить президента, а в том, чтобы доставить его в национальный дворец.

Полицейские сказали, что есть еще двое подозреваемых в организации нападения, но не назвали их. На сегодняшний день арестованы около двух десятков человек по подозрению в причастности к убийству.

На YouTube можно найти опубликованное в 2011 году видео под названием "Доктор Кристиан Санон – лидерство для Гаити". В ролике Санон представлен как потенциальный президент страны. Он осуждает лидеров Гаити как коррумпированных грабителей общих ресурсов.



Вадим Ребрина
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Гаити Жовенель Моиз кристиан санон
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