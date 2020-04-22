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Вспышка коронавируса в Вишневом. Нацгвардия взяла общежитие под охрану: видео

Вспышка коронавируса в Вишневом. Нацгвардия взяла общежитие под охрану: видео - Фото
Фото: mvs.gov.ua
22.04.2020, 19:00

По предварительным данным, двое жителей общежития умерли от коронавируса, еще 37 заболели, трое находятся в реанимации

В общежитии Вишневого Киевской области, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, военные Нацгвардии совместно с подразделениями полиции обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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По предварительным данным, двое жителей общежития умерли от коронавируса, еще 37 заболели, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции, отметили в полиции.

Правоохранители заверяют, что жители дома полностью изолированы, посетителей не внутрь не пускают. Продукты жителям доставляют сотрудники полиции, местные власти и волонтеры.

По словам представителя Нацгвардии, вчера у жителей взяли 150 проб на COVID-19. Сегодня планируют сделать еще 100 ПЦР-тестов.

  • 21 апреля сообщалось, что в общежитии Вишневого зафиксирована вспышка коронавируса, заразились COVID-19 37 человек, двое умерли. 
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Вадим Ребрина
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