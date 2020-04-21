Под Киевом в общежитии вспышка коронавируса: заболели 37 человек, двое умерли

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

В общежитии города Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса, заразились COVID-19 37 человек, двое умерли. Об этом заявил врио главы Киевской облгосударственной администрации Василий Володин.

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"Есть чрезвычайный случай заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Он находится в частной собственности. На данный момент в этом очаге выявлены 37 больных, в том числе дети", - сказал Володин, уточнив, что двое человек умерли.

По его словам, в общежитии проживает более 300 человек, однако их точное количество устанавливают сейчас правоохранители.

Чиновник подчеркнул, что всех жильцов проверяют методом ПЦР-тестирования, в здании "введено состояние особого передвижения".

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Володин сообщил, что местные власти пока организуют доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены в общежитие. Он сообщил, что окончательная информация появится завтра, когда будут готовы результаты тестов.

На утро 21 апреля в области заболели коронавирусом всего 356 человек.

а минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 в Киеве подтвердили еще у 42 человек, включая четырех медиков. 21 апреля сообщалось , что з

На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.

На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. 21 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая.

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