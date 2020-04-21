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Под Киевом в общежитии вспышка коронавируса: заболели 37 человек, двое умерли

Под Киевом в общежитии вспышка коронавируса: заболели 37 человек, двое умерли - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
21.04.2020, 16:45

По данным КГГА, среди 37 заболевших коронавирусом есть дети

В общежитии города Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса, заразились COVID-19 37 человек, двое умерли. Об этом заявил врио главы Киевской облгосударственной администрации Василий Володин.

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"Есть чрезвычайный случай заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Он находится в частной собственности. На данный момент в этом очаге выявлены 37 больных, в том числе дети", - сказал Володин, уточнив, что двое человек умерли.

По его словам, в общежитии проживает более 300 человек, однако их точное количество устанавливают сейчас правоохранители.

Чиновник подчеркнул, что всех жильцов проверяют методом ПЦР-тестирования, в здании "введено состояние особого передвижения".

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Володин сообщил, что местные власти пока организуют доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены в общежитие. Он сообщил, что окончательная информация появится завтра, когда будут готовы результаты тестов.

На утро 21 апреля в области заболели коронавирусом всего 356 человек.

  • 21 апреля сообщалось, что за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 в Киеве подтвердили еще у 42 человек, включая четырех медиков.
  • На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.
  • 21 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая.

Читайте также: Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 в областях Украины – карта

Арина Толина
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киевская область общежитие вишневое коронавирус Василий Володин
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