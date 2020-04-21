Коронавирус. В Киеве более 40 случаев за сутки, всего 892 заболевших - Кличко

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 в столице подтвердили еще у 42 человек, включая четырех медиков. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил сегодня во время онлайн пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая COVID-19.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека, из них четыре медика. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще два летальных случая", - отметил Кличко.

По его словам, заболели 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и девочка 7 лет, 25 мужчин - от 18 до 72 лет, 5-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

16 апреля сообщалось, что в Киеве количество зараженных COVID-19 увеличилось на 32 человека, из них один медик.

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Киев разработал план поэтапного ослабления карантина - Кличко