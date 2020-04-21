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Коронавирус. В Киеве более 40 случаев за сутки, всего 892 заболевших - Кличко

Коронавирус. В Киеве более 40 случаев за сутки, всего 892 заболевших - Кличко - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
21.04.2020, 13:38

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что за минувшие сутки зафиксированы два летальных случая от COVID-19

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 в столице подтвердили еще у 42 человек, включая четырех медиков. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил сегодня во время онлайн пресс-конференции.

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Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая COVID-19.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека, из них четыре медика. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще два летальных случая", - отметил Кличко.

По его словам, заболели 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и девочка 7 лет, 25 мужчин  - от 18 до 72 лет, 5-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

  • 16 апреля сообщалось, что в Киеве количество зараженных COVID-19 увеличилось на 32 человека, из них один медик.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Киев разработал план поэтапного ослабления карантина - Кличко

Арина Толина
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