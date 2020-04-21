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Киев разработал план поэтапного ослабления карантина - Кличко

Киев разработал план поэтапного ослабления карантина - Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
21.04.2020, 12:59

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что постепенное ослабление ограничений в Киеве будут вводить после преодоления пика COVID-19

Киев разработал план поэтапного ослабления карантина, объявленного в столице в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

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"План поэтапного ослабления ограничений разработала столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться, что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик этой болезни, его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер",- отметил Кличко.

Он считает, что сегодня главное, как украинцы "преодолеют пик заболевания, насколько большим он будет".

  • На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.
  • Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая.

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Арина Толина
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